"Атеш": В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК
Четверг, 29 августа 2024, 01:43
"Кибер Атеш" получил документы, свидетельствующие о распространении саботажа на заводах оборонно-промышленного комплекса России и Беларуси.
Источник: партизанское движение "Атеш"
Детали: Представители движения получили текстовый документ, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса.
Реклама:
В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий.
Как сообщает агент "Атеш", рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать.
Работников ОПК призывают работать медленнее, увеличивать время проведенное в туалете и на перекурах, давать запутанные ответы на вопросы и переспрашивать о каждом задании и просить все повторить.