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"Атеш": В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 01:43
Атеш: В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК
фото документа, находящегося в распоряжении "Атеш"

"Кибер Атеш" получил документы, свидетельствующие о распространении саботажа на заводах оборонно-промышленного комплекса России и Беларуси.

Источник: партизанское движение "Атеш"

Детали: Представители движения получили текстовый документ, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса. 

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В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий. 

Как сообщает агент "Атеш", рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать.

Работников ОПК призывают работать медленнее, увеличивать время проведенное в туалете и на перекурах, давать запутанные ответы на вопросы и переспрашивать о каждом задании и просить все повторить.

Росcиядиверсанты
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