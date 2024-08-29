"Атеш": В России и Беларуси распространяется саботаж на заводах ОПК

"Кибер Атеш" получил документы, свидетельствующие о распространении саботажа на заводах оборонно-промышленного комплекса России и Беларуси.

Источник: партизанское движение "Атеш"

Детали: Представители движения получили текстовый документ, где расписаны призывы к саботажу на заводах оборонно-промышленного комплекса.

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В инструкции описаны поэтапные действия, которые уже начали распространяться среди сотрудников крупных предприятий.

Как сообщает агент "Атеш", рабочие с большим интересом воспринимают эти призывы и готовы действовать.

Работников ОПК призывают работать медленнее, увеличивать время проведенное в туалете и на перекурах, давать запутанные ответы на вопросы и переспрашивать о каждом задании и просить все повторить.