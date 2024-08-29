ISW: сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності ATACMS

Скриншот інтерактивної мапи ISW цілей для ATACAMS у Росії

За оцінками ISW, хоча російські війська вивели літаки за межі досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

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ISW зауважує, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях в Росії.

Експерти Інституту створили інтерактивну карту відомих військових об’єктів, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

У ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів

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