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ISW: сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності ATACMS

Олена ІвашківЧетвер, 29 серпня 2024, 05:57
ISW: сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності ATACMS
Скриншот інтерактивної мапи ISW цілей для ATACAMS у Росії

За оцінками ISW, хоча російські війська вивели літаки за межі досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, значна кількість російських військових об'єктів залишається в межах досяжності західних озброєнь.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: За даними військових аналітиків, обмеження на удари дозволяють російським військам використовувати укриття в глибокому тилу в Росії для підтримки військових операцій проти України.

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ISW зауважує, що численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Британії надати дозвіл Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях в Росії. 

Експерти Інституту створили інтерактивну карту відомих військових об’єктів, щоб проілюструвати, якою мірою обмеження США на використання ATACMS обмежують здатність України завдавати ударів по важливій військовій інфраструктурі в Росії.

У ISW наголосили, що передислокація російських літаків із 16 російських авіабаз у зоні дії ATACMS не зменшує важливості дозволу Україні використовувати ATACMS проти сотень інших російських військових об’єктів

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Ключові висновки ISW за 28 серпня:

  • Численні повідомлення західних ЗМІ вказують на те, що уряд США забороняє Великобританії дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових об'єктах у Росії.
  • Кілька російських військових блогерів заявили 28 серпня, що темп українських атак в Курській області сповільнився, і що українські війська зараз намагаються окопатися і утримати окремі райони, які вони нещодавно захопили.
  • Українські війська завдали ударів з безпілотників по об'єктах нафтової інфраструктури в Ростовській і Кіровській областях, а в ніч з 27 на 28 серпня, за повідомленнями, здійснили удар з безпілотника по Воронезькій області.
  • Постійні зустрічі пов'язаного з Кремлем телеграм-проекту Rybar з іракськими офіційними особами, схоже, підтримують зусилля Іраку, підтримуваного Іраном, отримати більший контроль над своїм інформаційним та медіа-простором.
  • Кремлівська стрічка новин ТАСС незабаром відкриє офіс в Ірані, підтримуючи зусилля Москви з поглиблення партнерства з Тегераном.
  • Союзники Росії, схоже, все більше обмежують свої операції з російськими компаніями та фінансовими установами на тлі триваючого занепокоєння щодо впливу вторинних санкцій США.
  • Як повідомляється, Федеральна служба безпеки Росії запобігла терористичній атаці в Республіці Інгушетія 28 серпня.
  • Українські війська нещодавно відновили позиції на Сіверському напрямку.
  • Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська, в межах Торецька, на південний схід від Покровська та на північний схід від Вугледара.
  • За повідомленнями, Міністерство оборони Росії підтримує створення нового типу бойового підрозділу, який спеціалізуватиметься на використанні та протидії безпілотникам, безпілотним системам та іншому електронному обладнанню в окупованій Запорізькій області.

ISWРосія
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