ISW: сотни российских военных объектов остаются в зоне досягаемости ATACMS

Скриншот интерактивной карты ISW целей для ATACAMS в России

По оценкам ISW, хотя российские войска вывели самолеты за пределы досягаемости предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

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ISW отмечает, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России.

Эксперты Института создали интерактивную карту известных военных объектов, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов

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Ключевые выводы ISW за 28 августа: