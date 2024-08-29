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ISW: сотни российских военных объектов остаются в зоне досягаемости ATACMS

Алена ИвашкивЧетверг, 29 августа 2024, 05:57
ISW: сотни российских военных объектов остаются в зоне досягаемости ATACMS
Скриншот интерактивной карты ISW целей для ATACAMS в России

По оценкам ISW, хотя российские войска вывели самолеты за пределы досягаемости предоставленных Западом ракет Storm Shadow и ATACMS, значительное количество российских военных объектов остается в пределах досягаемости западных вооружений.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: По данным военных аналитиков, ограничения на удары позволяют российским войскам использовать укрытия в глубоком тылу в России для поддержки военных операций против Украины.

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ISW отмечает, что многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Британии предоставить разрешение Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным целям в России. 

Эксперты Института создали интерактивную карту известных военных объектов, чтобы проиллюстрировать, в какой степени ограничения США на использование ATACMS ограничивают способность Украины наносить удары по важной военной инфраструктуре в России.

В ISW отметили, что передислокация российских самолетов с 16 российских авиабаз в зоне действия ATACMS не уменьшает важности разрешения Украине использовать ATACMS против сотен других российских военных объектов

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Ключевые выводы ISW за 28 августа:

  • Многочисленные сообщения западных СМИ указывают на то, что правительство США запрещает Великобритании разрешить Украине использовать ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам в России.
  • Несколько российских военных блогеров заявили 28 августа, что темп украинских атак в Курской области замедлился, и что украинские войска сейчас пытаются окопаться и удержать отдельные районы, которые они недавно захватили.
  • Украинские войска нанесли удары с беспилотников по объектам нефтяной инфраструктуры в Ростовской и Кировской областях, а в ночь с 27 на 28 августа, по сообщениям, совершили удар с беспилотника по Воронежской области.
  • Постоянные встречи связанного с Кремлем телеграм-проекта Rybar с иракскими официальными лицами, похоже, поддерживают усилия Ирака, поддерживаемого Ираном, получить больший контроль над своим информационным и медиа-пространством.
  • Кремлевская новостная лента ТАСС вскоре откроет офис в Иране, поддерживая усилия Москвы по углублению партнерства с Тегераном.
  • Союзники России, похоже, все больше ограничивают свои операции с российскими компаниями и финансовыми учреждениями на фоне продолжающегося беспокойства относительно влияния вторичных санкций США.
  • Как сообщается, Федеральная служба безопасности России предотвратила террористическую атаку в Республике Ингушетия 28 августа.
  • Украинские войска недавно восстановили позиции на Северском направлении.
  • Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска, в пределах Торецка, на юго-восток от Покровска и на северо-восток от Угледара.
  • По сообщениям, Министерство обороны России поддерживает создание нового типа боевого подразделения, которое будет специализироваться на использовании и противодействии беспилотникам, беспилотным системам и другому электронному оборудованию в оккупированной Запорожской области.

ISWРосcия
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