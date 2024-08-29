Сирський в річницю боїв за Іловайськ: Переговори з агресором – це смертельно небезпечно

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що переговори з агресором – це смертельно небезпечна справа.

Джерело: Сирський у Facebook

Пряма мова головкома: "Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу.

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Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна".

Деталі: Сирський подякував українським матерям та батькам "за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу".

"Ваші діти – справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно", – підсумував головком.

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