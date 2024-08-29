Сирський в річницю боїв за Іловайськ: Переговори з агресором – це смертельно небезпечно
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 10-ту річницю боїв за Іловайськ згадав усіх полеглих у війні з Росією українських захисників і підкреслив, що переговори з агресором – це смертельно небезпечна справа.
Джерело: Сирський у Facebook
Пряма мова головкома: "Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу.
Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна".
Деталі: Сирський подякував українським матерям та батькам "за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього українського народу".
"Ваші діти – справжні герої, їхній подвиг не марний і закарбований в пам’яті нашого народу навічно", – підсумував головком.
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Передісторія:
- Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області.
- У ніч з 28 на 29 серпня правитель Росії Володимир Путін закликав бойовиків відкрити гуманітарний коридор для українських військовослужбовців, які опинилися в оточенні, для того, щоб надати їм можливість безперешкодно вийти з району бойових дій. Але російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.
- Внаслідок Іловайської трагедії українські військові понесли одні з найбільших втрат з часу вторгнення Росії на Донбас – офіційно 366 загиблих, близько 450 поранених, 300 полонених та 84 зниклих безвісти.
- Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року. Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ.
- 13 вересня 2019 року новий головний військовий прокурор Віктор Чумак анонсував нове розслідування причин, що призвели до Іловайської трагедії.
- Після цього у справі "Іловайська" на допит неодноразово викликали п’ятого президента Петра Порошенка.
- У 2020 році Офіс генерального прокурора стверджував, що єдиним фактором, який став причиною загибелі українських військових під Іловайськом є пряме вторгнення збройних сил Росії.