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Сырский в годовщину боев за Иловайск: Переговоры с агрессором – это смертельно опасно

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 07:30
Сырский в годовщину боев за Иловайск: Переговоры с агрессором – это смертельно опасно
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото из Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск вспомнил всех павших в войне с Россией украинских защитников и подчеркнул, что переговоры с агрессором – это смертельно опасное дело.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь главкома: "Иловайск – это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу.

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Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя".

Детали: Сырский поблагодарил украинских родителей "за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу всего украинского народа".

"Ваши дети – настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно", –подытожил главком.

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Предыстория:

  • В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. 
  • В ночь с 28 на 29 августа правитель России Владимир Путин призвал боевиков открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, оказавшихся в окружении, для того, чтобы предоставить им возможность беспрепятственно выйти из района боевых действий. Однако российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
  • В результате Иловайской трагедии украинские военные понесли одни из самых больших потерь со времени вторжения России на Донбасс – официально 366 погибших, около 450 раненых, 300 пленных и 84 пропавших без вести. Парламентская временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивала общие потери украинских войск в тысячу человек. 
  • Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Согласно этим результатам, главным виновником Иловайской трагедии является военное командование РФ.
  • 13 сентября 2019 года новый главный военный прокурор Виктор Чумак анонсировал новое расследование причин, которые привели к Иловайской трагедии.
  • После этого по делу "Иловайска" на допрос неоднократно вызывали пятого президента Петра Порошенко.
  • В 2020 году Офис генерального прокурора утверждал, что единственным фактором, который стал причиной гибели украинских военных под Иловайском является прямое вторжение вооруженных сил России.

СырскийИловайскпереговоры
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