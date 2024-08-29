Сырский в годовщину боев за Иловайск: Переговоры с агрессором – это смертельно опасно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 10-ю годовщину боев за Иловайск вспомнил всех павших в войне с Россией украинских защитников и подчеркнул, что переговоры с агрессором – это смертельно опасное дело.

Источник: Сырский в Facebook

Прямая речь главкома: "Иловайск – это не только трагическое событие в истории Украины, но и страница украинской несокрушимости, это чин и подвиг украинских военных. Помните, что несмотря на потери и обман врага, наши воины не сдались, а продолжили прорыв из ловушки и борьбу.

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Этот день всегда будет напоминать нам о коварстве и вероломстве российского агрессора, о том, что любые переговоры с террористами и убийцами являются смертельно опасным делом, и что доверять им нельзя".

Детали: Сырский поблагодарил украинских родителей "за их детей, которые отдали свои жизни за независимость Украины, свободу всего украинского народа".

"Ваши дети – настоящие герои, их подвиг не напрасен и запечатлен в памяти нашего народа навечно", –подытожил главком.

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