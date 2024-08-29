ППО продовжує полювати на "Шахеди", в Києві знову повітряна тривога
Четвер, 29 серпня 2024, 08:05
Станом на ранок четверга 29 серпня протиповітряна оборона України продовжує роботу з ліквідації дронів-камікадзе, запущених російськими загарбниками.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Деталі: Зокрема о 7.30 ПС ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА в таких регіонах:
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- БпЛА на сході Житомирщини, курсом на Київщину.
- БпЛА на Чернігівщині курсом на південь.
- БпЛА з Черкащини на Київщину.
- БпЛА курсом на Черкаси.
- БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
У Києві повторно оголосили повітряну тривогу (відбій пролунав о 8.26).
Що передувало: В ніч на 29 серпня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. За даними місцевої влади, Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю.