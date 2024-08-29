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ППО продовжує полювати на "Шахеди", в Києві знову повітряна тривога

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 08:05
ППО продовжує полювати на Шахеди, в Києві знову повітряна тривога
ППО. ілюстративне фото

Станом на ранок четверга 29 серпня протиповітряна оборона України продовжує роботу з ліквідації дронів-камікадзе, запущених російськими загарбниками.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: Зокрема о 7.30 ПС ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА в таких регіонах:

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  1. БпЛА на сході Житомирщини, курсом на Київщину.
  2. БпЛА на Чернігівщині курсом на південь.
  3. БпЛА з Черкащини на Київщину.
  4. БпЛА курсом на Черкаси.
  5. БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

У Києві повторно оголосили повітряну тривогу (відбій пролунав о 8.26).

 
повітряна тривога станом на 8 ранку 29 серпня

Що передувало: В ніч на 29 серпня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. За даними місцевої влади, Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю.

ШахедППОповітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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