ППО продовжує полювати на "Шахеди", в Києві знову повітряна тривога

Станом на ранок четверга 29 серпня протиповітряна оборона України продовжує роботу з ліквідації дронів-камікадзе, запущених російськими загарбниками.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: Зокрема о 7.30 ПС ЗСУ попереджали про рух ударних БпЛА в таких регіонах:

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БпЛА на сході Житомирщини, курсом на Київщину. БпЛА на Чернігівщині курсом на південь. БпЛА з Черкащини на Київщину. БпЛА курсом на Черкаси. БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

У Києві повторно оголосили повітряну тривогу (відбій пролунав о 8.26).

повітряна тривога станом на 8 ранку 29 серпня

Що передувало: В ніч на 29 серпня Росія запустила по Україні дрони-камікадзе. За даними місцевої влади, Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю.