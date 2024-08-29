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Над Києвом збили понад 10 "Шахедів", над Дніпропетровщиною – 5

Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 07:58
Над Києвом збили понад 10 Шахедів, над Дніпропетровщиною – 5
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю, повідомили представники влади.

Джерело: КМВА та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.

Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)".

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Деталі: Він нагадав, що уламки збитих БпЛА упали в трьох районах: у Голосіївському (падіння уламків на територію житлової забудови, пошкоджені вікна та двері в багатоквартирному будинку), Дніпровському (падіння уламків на територію житлової забудови, без негативних наслідків) та у Деснянському (уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували).

"Інформації щодо потерпілих не надходило", – підсумував Попко.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба збили над областю 5 "Шахедів".

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КиївШахедППО
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