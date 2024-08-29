Над Києвом збили понад 10 "Шахедів", над Дніпропетровщиною – 5

Сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 10 російських "Шахедів", 5 ворожих дронів знешкодили над Дніпропетровською областю, повідомили представники влади.

Джерело: КМВА та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова начальника КМВА Сергія Попка: "На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та Курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.



Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)".

Реклама:

Деталі: Він нагадав, що уламки збитих БпЛА упали в трьох районах: у Голосіївському (падіння уламків на територію житлової забудови, пошкоджені вікна та двері в багатоквартирному будинку), Дніпровському (падіння уламків на територію житлової забудови, без негативних наслідків) та у Деснянському (уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували).

"Інформації щодо потерпілих не надходило", – підсумував Попко.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці неба збили над областю 5 "Шахедів".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: