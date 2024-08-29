ПВО продолжает охотиться на "Шахеды", в Киеве снова воздушная тревога
Четверг, 29 августа 2024, 08:05
По состоянию на утро четверга 29 августа противовоздушная оборона Украины продолжает работу по ликвидации дронов-камикадзе, запущенных российскими захватчиками.
Источник: Воздушные силы в соцсетях
Детали: В частности в 7.30 ВС ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА в таких регионах:
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- БпЛА на востоке Житомирщины, курсом на Киевщину.
- БпЛА на Черниговщине курсом на юг.
- БпЛА с Черкасской области на Киевщину.
- БпЛА курсом на Черкассы.
- БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
В Киеве повторно объявили воздушную тревогу (отбой прозвучал в 8.26).
Что предшествовало: В ночь на 29 августа Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. По данным местных властей, Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 10 российских "Шахедов", 5 вражеских дронов обезвредили над Днепропетровской областью.