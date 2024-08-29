ПВО продолжает охотиться на "Шахеды", в Киеве снова воздушная тревога

По состоянию на утро четверга 29 августа противовоздушная оборона Украины продолжает работу по ликвидации дронов-камикадзе, запущенных российскими захватчиками.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: В частности в 7.30 ВС ВСУ предупреждали о движении ударных БпЛА в таких регионах:

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БпЛА на востоке Житомирщины, курсом на Киевщину.

БпЛА на Черниговщине курсом на юг.

БпЛА с Черкасской области на Киевщину.

БпЛА курсом на Черкассы.

БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

В Киеве повторно объявили воздушную тревогу (отбой прозвучал в 8.26).

воздушная тревога по состоянию на 8 утра 29 августа

Что предшествовало: В ночь на 29 августа Россия запустила по Украине дроны-камикадзе. По данным местных властей, Силы противовоздушной обороны сбили над столицей более 10 российских "Шахедов", 5 вражеских дронов обезвредили над Днепропетровской областью.