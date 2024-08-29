Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 27 артсистем – Генштаб

Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 08:16
ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 27 артсистем – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати живу силу і техніку країни-агресорки Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 ворожих солдатів, 18 ББМ та 27 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 612 390 (+1 200) осіб,
  • танків – 8 571 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 16 699 (+18) од,
  • артилерійських систем – 17 549 (+27) од,
  • РСЗВ – 1 174 (+0) од,
  • засобів ППО – 939 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21) од,
  • крилатих ракет – 2 556 (+3) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 706 (+52) од,
  • спеціальної техніки – 2 965 (+15) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
Росія
Дрони подолали 1,5 тисячі км: Генштаб підтвердив ураження двох нафтобаз та складу боєприпасів на території Росії
ISW: сотні російських військових об'єктів залишаються в зоні досяжності ATACMS
Зняття обмежень на удари: Умєров зустрінеться з Остіном, з ким зустрінеться Єрмак, поки неясно
Останні новини
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві під завалами шукають 13 людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
09:31
Держдеп прокоментував візит Путіна до Монголії: жодна з країн не повинна давати йому платформу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: