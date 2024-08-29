ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 27 артсистем – Генштаб

Сили оборони продовжують знищувати живу силу і техніку країни-агресорки Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 ворожих солдатів, 18 ББМ та 27 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:

Реклама:

особового складу – близько 612 390 (+1 200) осіб,

танків – 8 571 (+3) од,

бойових броньованих машин – 16 699 (+18) од,

артилерійських систем – 17 549 (+27) од,

РСЗВ – 1 174 (+0) од,

засобів ППО – 939 (+1) од,

літаків – 368 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21) од,

крилатих ракет – 2 556 (+3) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 706 (+52) од,

спеціальної техніки – 2 965 (+15) од.

Дані уточнюються.