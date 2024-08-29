ЗСУ за добу знешкодили 1 200 окупантів і 27 артсистем – Генштаб
Четвер, 29 серпня 2024, 08:16
Сили оборони продовжують знищувати живу силу і техніку країни-агресорки Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 200 ворожих солдатів, 18 ББМ та 27 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 612 390 (+1 200) осіб,
- танків – 8 571 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 16 699 (+18) од,
- артилерійських систем – 17 549 (+27) од,
- РСЗВ – 1 174 (+0) од,
- засобів ППО – 939 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14 369 (+21) од,
- крилатих ракет – 2 556 (+3) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 706 (+52) од,
- спеціальної техніки – 2 965 (+15) од.
Дані уточнюються.