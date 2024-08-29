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ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 27 артсистем – Генштаб

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 08:16
ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 27 артсистем – Генштаб
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику страны-агрессора России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 вражеских солдат, 18 ББМ и 27 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 612 390 (+1 200) человек,
  • танков – 8 571 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 699 (+18) ед,
  • артиллерийских систем – 17 549 (+27) ед,
  • РСЗО – 1 174 (+0) ед,
  • средств ПВО – 939 (+1) ед,
  • самолетов – 368 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 369 (+21) ед,
  • крылатых ракет – 2 556 (+3) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 706 (+52) ед,
  • специальной техники – 2 965 (+15) ед.

Данные уточняются.

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