ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 27 артсистем – Генштаб

Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику страны-агрессора России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 вражеских солдат, 18 ББМ и 27 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 612 390 (+1 200) человек,

танков – 8 571 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 16 699 (+18) ед,

артиллерийских систем – 17 549 (+27) ед,

РСЗО – 1 174 (+0) ед,

средств ПВО – 939 (+1) ед,

самолетов – 368 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 369 (+21) ед,

крылатых ракет – 2 556 (+3) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 23 706 (+52) ед,

специальной техники – 2 965 (+15) ед.

Данные уточняются.