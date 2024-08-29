ВСУ за сутки обезвредили 1 200 оккупантов и 27 артсистем – Генштаб
Четверг, 29 августа 2024, 08:16
Силы обороны продолжают уничтожать живую силу и технику страны-агрессора России – только за минувшие сутки обезвредили 1 200 вражеских солдат, 18 ББМ и 27 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.08.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 612 390 (+1 200) человек,
- танков – 8 571 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 16 699 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 17 549 (+27) ед,
- РСЗО – 1 174 (+0) ед,
- средств ПВО – 939 (+1) ед,
- самолетов – 368 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14 369 (+21) ед,
- крылатых ракет – 2 556 (+3) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 23 706 (+52) ед,
- специальной техники – 2 965 (+15) ед.
Данные уточняются.