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У Польщі четвертий день шукають уламки ймовірного "Шахеда" біля кордону з Україною

Марія Ємець, Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 08:27
У Польщі четвертий день шукають уламки ймовірного Шахеда біля кордону з Україною
уламки дрона типу Shahed. ілюстративне фото ОК "Південь"

У Польщі все ще не виявили місця падіння "повітряного об’єкта", що залетів на територію країни під час масованої повітряної атаки РФ по українських містах вранці 26 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За підсумками пошуків у середу сили польської територіальної оборони не виявили "повітряного об’єкта", ймовірно ударного безпілотника "Шахед", який перетнув польський кордон 26 серпня.

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В Оперативному командуванні ЗС країни повідомили, що у четвер пошукова операція продовжиться. 

Об’єкт залетів у Польщу о 6:43 і зник з радарів на території гміни Тишовце південніше Грубешува. 

За понеділок і вівторок тероборонівці обшукали близько 2,8 тисяч гектарів місцевості, де міг впасти апарат. У середу пошуки тривали в районі сіл Волиця Снятинська, Бархачув, Домброва – західніше містечка Тишовце і ближче до Замостя. Від цієї місцевості до польсько-українського кордону – близько 50 кілометрів. 

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В операції задіяні, окрім піхоти, кінні патрулі, гелікоптери та безпілотники.

Передісторія:

  • Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе. 
  • Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник. 
  • Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.

ПольщаШахед
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