У Польщі четвертий день шукають уламки ймовірного "Шахеда" біля кордону з Україною

У Польщі все ще не виявили місця падіння "повітряного об’єкта", що залетів на територію країни під час масованої повітряної атаки РФ по українських містах вранці 26 серпня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24

Деталі: За підсумками пошуків у середу сили польської територіальної оборони не виявили "повітряного об’єкта", ймовірно ударного безпілотника "Шахед", який перетнув польський кордон 26 серпня.

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В Оперативному командуванні ЗС країни повідомили, що у четвер пошукова операція продовжиться.

Об’єкт залетів у Польщу о 6:43 і зник з радарів на території гміни Тишовце південніше Грубешува.

За понеділок і вівторок тероборонівці обшукали близько 2,8 тисяч гектарів місцевості, де міг впасти апарат. У середу пошуки тривали в районі сіл Волиця Снятинська, Бархачув, Домброва – західніше містечка Тишовце і ближче до Замостя. Від цієї місцевості до польсько-українського кордону – близько 50 кілометрів.

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В операції задіяні, окрім піхоти, кінні патрулі, гелікоптери та безпілотники.

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