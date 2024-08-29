У Польщі четвертий день шукають уламки ймовірного "Шахеда" біля кордону з Україною
У Польщі все ще не виявили місця падіння "повітряного об’єкта", що залетів на територію країни під час масованої повітряної атаки РФ по українських містах вранці 26 серпня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF24
Деталі: За підсумками пошуків у середу сили польської територіальної оборони не виявили "повітряного об’єкта", ймовірно ударного безпілотника "Шахед", який перетнув польський кордон 26 серпня.
В Оперативному командуванні ЗС країни повідомили, що у четвер пошукова операція продовжиться.
Об’єкт залетів у Польщу о 6:43 і зник з радарів на території гміни Тишовце південніше Грубешува.
За понеділок і вівторок тероборонівці обшукали близько 2,8 тисяч гектарів місцевості, де міг впасти апарат. У середу пошуки тривали в районі сіл Волиця Снятинська, Бархачув, Домброва – західніше містечка Тишовце і ближче до Замостя. Від цієї місцевості до польсько-українського кордону – близько 50 кілометрів.
В операції задіяні, окрім піхоти, кінні патрулі, гелікоптери та безпілотники.
Передісторія:
- Після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.
- Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і скоріш за все йдеться про безпілотник.
- Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.