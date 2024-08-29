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В Польше четвертый день ищут обломки вероятного "Шахеда" у границы с Украиной

Мария Емец, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 08:27
В Польше четвертый день ищут обломки вероятного Шахеда у границы с Украиной
обломки дрона типа Shahed. иллюстративное фото ОК «Юг»

В Польше все еще не обнаружили места падения "воздушного объекта", залетевшего на территорию страны во время массированной воздушной атаки РФ по украинским городам утром 26 августа.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: По итогам поисков в среду силы польской территориальной обороны не обнаружили "воздушного объекта", вероятно ударного беспилотника "Шахед", который пересек польскую границу 26 августа.

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В Оперативном командовании ВС страны сообщили, что в четверг поисковая операция продолжится.

Объект залетел в Польшу в 6:43 и исчез с радаров на территории гмины Тышовце южнее Грубешува.

За понедельник и вторник теробороновцы обыскали около 2,8 тысяч гектаров местности, где мог упасть аппарат. В среду поиски продолжались в районе сел Волица Снятинская, Бархачув, Домброва – западнее городка Тишовце и ближе к Замостью. От этой местности до польско-украинской границы – около 50 километров.

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В операции задействованы, кроме пехоты, конные патрули, вертолеты и беспилотники.

Предыстория:

  • После массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.
  • Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и скорее всего речь идет о беспилотнике.
  • Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.

ПольшаШахед
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