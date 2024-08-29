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Атака РФ 29 серпня: ППО знищила 60 дронів-камікадзе та дві керовані авіаційні ракети

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 10:06
Атака РФ 29 серпня: ППО знищила 60 дронів-камікадзе та дві керовані авіаційні ракети
збитий "Шахед" ілюстративне фото Нацгвардії

В ніч на четвер протиповітряна оборона України знищила 60 дронів-камікадзе із 74 БпЛА та дві керовані авіаційні ракети із 5 ракет, які Росія використала проти нашої держави.

Джерело: командувач Повітряних військ ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у соцмережах

Деталі: У ніч на 29 серпня 2024 року противник атакував Україну 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей – РФ., із цього ж напрямку – двома ракетами, тип яких наразі встановлюється.

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Також Росія запустила 74 ударні БпЛА типу Shahed-131/136 з районів: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою було збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 ворога та 60 ударних БпЛА  "Shahed-131/136". Ще 14 ударних БпЛА локаційно втрачені (упали) на території України.

ВІДЕО ДНЯ

Протиповітряна оборона працювала в межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.

ракетний ударППОШахедПовітряні сили ЗСУ
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