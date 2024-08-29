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Атака РФ 29 августа: ПВО уничтожила 60 дронов-камикадзе и две управляемые авиационные ракеты

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 10:06
Атака РФ 29 августа: ПВО уничтожила 60 дронов-камикадзе и две управляемые авиационные ракеты
сбитый «Шахед» иллюстративное фото Нацгвардии

В ночь на четверг противовоздушная оборона Украины уничтожила 60 дронов-камикадзе из 74 БпЛА и две управляемые авиационные ракеты из 5 ракет, которые Россия использовала против нашего государства.

Источник: командующий Воздушных войск ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в соцсетях

Детали: В ночь на 29 августа 2024 года противник атаковал Украину 3-мя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей - РФ, с этого же направления - двумя ракетами, тип которых сейчас устанавливается.

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Также Россия запустила 74 ударные БпЛА типа Shahed-131/136 из районов: Приморско-Ахтарск, Курск, Ейск.

К отражению воздушного нападения привлекали авиацию, зенитные ракетные войска, РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя были сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 врага и 60 ударных БпЛА Shahed-131/136. Еще 14 ударных БпЛА локально потеряны (упали) на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Противовоздушная оборона работала в пределах Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской Сумской и Донецкой областей.

ракетный ударПВОШахедВоздушные силы ВСУ
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