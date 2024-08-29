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Американський завод збільшив виробництво 155-мм боєприпасів для України – AP

Ірина Балачук, Уляна КричковськаЧетвер, 29 серпня 2024, 10:12
Американський завод збільшив виробництво 155-мм боєприпасів для України – AP
155-мм снаряди. Фото defence-ua.com

Завод у США, який виготовляє боєприпаси для України, збільшив виробництво на 50%, крім того, найближчим часом планує ввести в експлуатацію додаткові потужності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Associated Press 

Деталі: Завод, який розташований у місті Скрантон, штат Пенсильванія, займається різкою та куванням 907-кілограмових сталевих прутків для 155-мм гаубичних снарядів. Потім заготовки відправляють в Айову, де їх оснащують вибухівкою, після чого багато боєприпасів відправляють в Україну.

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Посадовці, з якими спілкувалися журналісти, повідомили, що цей завод, як і два інших з виробництва боєприпасів у сусідньому Вілкс-Баррі, нещодавно збільшив виробництво з 24 000 снарядів до 36 000 снарядів на місяць. 

Водночас керівництво оборонного виробництва повідомило, що три нові виробничі лінії перебувають у стадії розробки, що дасть змогу підприємству випускати ще більше критично важливих снарядів.

Пряма мова представника керівника підприємства Річарда Хансена: "Зараз ми зосереджені на 155-мм снарядах. Ми дуже старанно працюємо, щоб гарантувати досягнення мети, встановленої Пентагоном".

ВІДЕО ДНЯ

За даними уряду, США відправили в Україну вже понад три мільйони 155-мм артилерійських снарядів з моменту вторгнення Росії 2022 року.

Передісторія:

СШАдопомога Українізброя
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