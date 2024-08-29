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Американский завод увеличил производство 155-мм боеприпасов для Украины – AP

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяЧетверг, 29 августа 2024, 10:12
Американский завод увеличил производство 155-мм боеприпасов для Украины – AP
155-мм снаряды. Фото defence-ua.com

Завод в США, который производит боеприпасы для Украины, увеличил производство на 50%, кроме того, в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию дополнительные мощности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press

Детали: Завод, который расположен в городе Скрантон, штат Пенсильвания, занимается резкой и ковкой 907-килограммовых стальных прутков для 155-мм гаубичных снарядов. Затем заготовки отправляют в Айову, где их оснащают взрывчаткой, после чего многие боеприпасы отправляют в Украину.

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Чиновники, с которыми общались журналисты, сообщили, что этот завод, как и два других по производству боеприпасов в соседнем Уилкс-Барри, недавно увеличил производство с 24 000 снарядов до 36 000 снарядов в месяц.

В то же время руководство оборонного производства сообщило, что три новые производственные линии находятся в стадии разработки, что позволит предприятию выпускать еще больше критически важных снарядов.

Прямая речь представителя руководителя предприятия Ричарда Хансена: "Сейчас мы сосредоточены на 155-мм снарядах. Мы очень усердно работаем, чтобы гарантировать достижение цели, установленной Пентагоном".

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По данным правительства, США отправили в Украину уже более трех миллионов 155-мм артиллерийских снарядов с момента вторжения России в 2022 году.

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СШАпомощь Украинеоружие
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