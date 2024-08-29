ФСБ затримала ветеранку кримськотатарського руху в Криму – Чубаров
Четвер, 29 серпня 2024, 11:05
Вранці 29 серпня співробітники ФСБ Росії вдерлися в будинок і затримали ветеранку кримськотатарського руху в Криму Зодіє Салієву.
Джерело: голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Telegram
Пряма мова Чубарова: "Вранці в Бахчисараї в будинок Зодіє Салієвої увірвалися співробітники ФСБ Росії. Незабаром Зодіє Салієву вивезли в Сімферополь, в управління ФСБ Росії".
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Деталі: За його словами, Салієва – ветеран кримськотатарського національного руху, мати політв'язня Сейрана Салієва, засудженого росіянами до 16 років ув'язнення.
"У Сейрана Салієва четверо неповнолітніх дітей. У той час, коли я записую це коротке відео, Зодіє Салієва все ще утримується в ФСБ Росії", – повідомив Чубаров.
Він пообіцяв відстежувати ситуацію.