ФСБ задержала ветерана крымскотатарского движения в Крыму – Чубаров

Утром 29 августа сотрудники ФСБ России воровались в дом и задержали ветерана крымскотатарского движения в Крыму Зодие Салиеву.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram

Прямая речь Чубарова: "Утром в Бахчисарае в дом Зодие Салиевой ворвались сотрудники ФСБ России. Вскоре Зодие Салиеву вывезли в Симферополь, в управление ФСБ России".

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Детали: По его словам, Салиева – ветеран крымскотатарского национального движения, мать политзаключенного Сейрана Салиева, приговоренного россиянами к 16 годам заключения.



"У Сейрана Салиева четверо несовершеннолетних детей. В то время, когда я записываю это короткое видео, Зодие Салиева все еще удерживается в ФСБ России", – сообщил Чубаров.



Он пообещал отслеживать ситуацию.