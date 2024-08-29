ФСБ задержала ветерана крымскотатарского движения в Крыму – Чубаров
Четверг, 29 августа 2024, 11:05
Утром 29 августа сотрудники ФСБ России воровались в дом и задержали ветерана крымскотатарского движения в Крыму Зодие Салиеву.
Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram
Прямая речь Чубарова: "Утром в Бахчисарае в дом Зодие Салиевой ворвались сотрудники ФСБ России. Вскоре Зодие Салиеву вывезли в Симферополь, в управление ФСБ России".
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Детали: По его словам, Салиева – ветеран крымскотатарского национального движения, мать политзаключенного Сейрана Салиева, приговоренного россиянами к 16 годам заключения.
"У Сейрана Салиева четверо несовершеннолетних детей. В то время, когда я записываю это короткое видео, Зодие Салиева все еще удерживается в ФСБ России", – сообщил Чубаров.
Он пообещал отслеживать ситуацию.