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ФСБ задержала ветерана крымскотатарского движения в Крыму – Чубаров

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 11:05
ФСБ задержала ветерана крымскотатарского движения в Крыму – Чубаров
Зодие Салиева. Фото из Facebook Крымской солидарности

Утром 29 августа сотрудники ФСБ России воровались в дом и задержали ветерана крымскотатарского движения в Крыму Зодие Салиеву.

Источник: глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Telegram

Прямая речь Чубарова: "Утром в Бахчисарае в дом Зодие Салиевой ворвались сотрудники ФСБ России. Вскоре Зодие Салиеву вывезли в Симферополь, в управление ФСБ России".

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Детали: По его словам, Салиева – ветеран крымскотатарского национального движения, мать политзаключенного Сейрана Салиева, приговоренного россиянами к 16 годам заключения.

"У Сейрана Салиева четверо несовершеннолетних детей. В то время, когда я записываю это короткое видео, Зодие Салиева все еще удерживается в ФСБ России", – сообщил Чубаров.

Он пообещал отслеживать ситуацию.  

Крымкрымские татарыФСБ
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