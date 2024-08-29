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Окупанти вдарили по Нікополю: убили людину і поранили ще 5

Ірина БалачукЧетвер, 29 серпня 2024, 11:38
Окупанти вдарили по Нікополю: убили людину і поранили ще 5
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА 

Одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення внаслідок російських обстрілів міста Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "У Нікополі загинула 42-річна жінка. Росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії. 

П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років". 

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Фото з telegram Лисака 

Деталі: Голова ОВА додав, що окупанти у місті пошкодили торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін. 

 
Фото з telegram Лисака 
 
Фото з telegram Лисака 

Передісторія:

Нікопольжертви
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