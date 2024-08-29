Окупанти вдарили по Нікополю: убили людину і поранили ще 5

Одна людина загинула та ще п’ятеро дістали поранення внаслідок російських обстрілів міста Нікополь Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "У Нікополі загинула 42-річна жінка. Росіяни вбили її, обстрілявши місто з артилерії.



П’ятеро людей поранені. Жінки 19 і 59 років. І чоловіки 30, 60 і 74 років".

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Фото з telegram Лисака

Деталі: Голова ОВА додав, що окупанти у місті пошкодили торговельний центр, багатоповерхівки, господарські споруди, авто, газогін.

Фото з telegram Лисака

Фото з telegram Лисака

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