Оккупанты ударили по Никополю: убили человека и ранили еще 5
Четверг, 29 августа 2024, 11:38
Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российских обстрелов города Никополь Днепропетровской области.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "В Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.
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Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет".
Детали: Глава ОВА добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.
Предыстория:
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- Ранее гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил, что россияне атаковали ударным беспилотником центр компании в Никополе – повредили здание и 5 грузовиков.