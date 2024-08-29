Оккупанты ударили по Никополю: убили человека и ранили еще 5

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российских обстрелов города Никополь Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.

Реклама:

Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет".

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Детали: Глава ОВА добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ