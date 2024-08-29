Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили по Никополю: убили человека и ранили еще 5

Ирина БалачукЧетверг, 29 августа 2024, 11:38
Оккупанты ударили по Никополю: убили человека и ранили еще 5
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российских обстрелов города Никополь Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "В Никополе погибла 42-летняя женщина. Россияне убили ее, обстреляв город из артиллерии.

Реклама:

Пять человек ранены. Женщины 19 и 59 лет. И мужчины 30, 60 и 74 лет".

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Детали: Глава ОВА добавил, что оккупанты в городе повредили торговый центр, многоэтажки, хозяйственные постройки, авто, газопровод.

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА
 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Никопольжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Медальный зачет Паралимпийских игр 2024 года: Украина поднялась на 10 место

В результате ракетного удара по Днепру есть погибший и раненые

дополненоГлаву «Укрэнерго» Кудрицкого уволили с должности – источники

МИД: Монголия, пустив Путина, делит с ним ответственность за военные преступления

Bloomberg: В Европе считают, что Иран впервые передаст России баллистические ракеты

видеоБлогеру Слобоженко, который уклонился от уплаты 200 млн налогов, избрали меру пресечения

Все новости...
Никополь
В Никополе во время российского обстрела погиб мужчина. Есть тяжелые раненые
Российские войска продолжают обстрелы Никопольщины: уничтожили два дома и авто
Из-за российского обстрела Никопольщины умер мужчина
Последние новости
04:26
футболФутболисты сборной Украины прибыли в Чехию на матчи Лиги наций
03:56
ОбновленоВ Киеве второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу
03:20
На Киевщине работала ПВО
02:50
обновляется от 00:54Вражеские «Шахеды» атакуют регионы Украины
02:20
Два двойных подиума. Итоги выступления украинцев 2 сентября на Паралимпиаде-2024
01:50
В Чернигове ПВО работала по вражеским дронам, падение обломков вызвало возгорание – ГВА
01:34
Медальный зачет Паралимпийских игр 2024 года: Украина поднялась на 10 место
01:14
В Киеве и области объявляли воздушную тревогу
01:10
Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении – Генштаб
00:32
видеоБпЛА атаковали военный аэродром в российской Твери – соцсети
Все новости...
Реклама:
Реклама: