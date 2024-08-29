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Росіяни прорвались танками та МТЛБ у центр Вовчанська, але зазнали втрат і відійшли – ОТУ "Харків"

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 11:47
Росіяни прорвались танками та МТЛБ у центр Вовчанська, але зазнали втрат і відійшли – ОТУ Харків
Вовчанськ, скріншот відео бригади "Лють"

Двома танками та парою МТЛБ російські окупанти спробували доставити особовий склад до центральної частини міста Вовчанська, але відступили з втратами.

Джерело: Оперативно-тактичне угруповання "Харків"

Дослівно: "У Вовчанську в рамках підготовки до штурмових дій противник здійснив спробу доставки особового складу до центральної частини міста із застосуванням 2-х танків та 2-х МТЛБ, поніс втрати та відійшов".

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Деталі: Загалом, за словами військових, на Харківському напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Війська РФ не полишають спроб витісняти українських військових із займаних позицій.

Від початку цієї доби триває 2 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

Запевняється, що Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів. Втрати ворога (безповоротні та санітарні) за минулу добу склали 110 осіб. Також на цьому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки.

Харківська областьвійна
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