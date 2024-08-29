Россияне прорвались танками и МТЛБ в центр Волчанска, но понесли потери и отошли – ОТГ "Харьков"

Двумя танками и парой МТЛБ российские оккупанты попытались доставить личный состав в центральную часть города Волчанска, но отступили с потерями.

Источник: Оперативно-тактическая группировка "Харьков"

Дословно: "В Волчанске в рамках подготовки к штурмовым действиям противник предпринял попытку доставки личного состава в центральную часть города с применением 2-х танков и 2-х МТЛБ, понес потери и отошел".

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Детали: В целом, по словам военных, на Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Войска РФ не оставляют попыток вытеснять украинских военных с занимаемых позиций.

С начала этих суток продолжается 2 боевых столкновения в районе Волчанска.

Уверяется, что Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 110 человек. Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 71 единицу вооружения и военной техники.