Генерал ВПС Нідерландів підтвердив: Україна може використовувати надані F-16 для ударів по РФ

Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.

Джерело: Ейхельсхайм в інтерв'ю NOS, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни".

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Деталі: За словами генерала, Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".

Загалом ця країна пообіцяла надати Україні 24 літаки F-16. Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.

Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".

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"Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.

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