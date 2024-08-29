Генерал ВПС Нідерландів підтвердив: Україна може використовувати надані F-16 для ударів по РФ
Генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною літаки F-16 для ударів по російській території.
Джерело: Ейхельсхайм в інтерв'ю NOS, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "Україна може використовувати ресурси, які ми надаємо, як забажає, за умови дотримання законів війни".
Деталі: За словами генерала, Нідерланди "не накладали жодних обмежень на використання і дальність польоту F-16".
Загалом ця країна пообіцяла надати Україні 24 літаки F-16. Ейхельсхайм не сказав, скільки з них уже розгорнуто в країні.
Він також прокоментував наступ України на Курську область РФ, назвавши операцію українських сил "блискучою на практичному рівні".
"Вони досить швидко зайняли велику територію в хорошому сенсі, з використанням нових технологій. Тим самим вони створили дилему для Путіна", – сказав Ейхельсхайм.
Передісторія:
- Винищувачі F-16 Україні надають Данія, Нідерланди, Бельгія та Норвегія.
- 4 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підтвердив, що перші літаки F-16 вже в Україні, та показав їх на таємному летовищі.
- Перед тим західні ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що шість винищувачів надійшли з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.