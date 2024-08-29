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Генерал ВВС Нидерландов подтвердил: Украина может использовать предоставленные F-16 для ударов по РФ

Ирина Кутелева, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 12:40
Генерал ВВС Нидерландов подтвердил: Украина может использовать предоставленные F-16 для ударов по РФ
нидерландские F-16. фото Getty Images

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.

Источник: Эйхельсхайм в интервью NOS, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны".

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Детали: По словам генерала, Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".

В целом эта страна пообещала предоставить Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

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"Они достаточно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", - сказал Эйхельсхайм.

Предыстория:

  • Истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.
  • 4 августа 2024 года президент Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.
  • Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.

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