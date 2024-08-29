Генерал ВВС Нидерландов подтвердил: Украина может использовать предоставленные F-16 для ударов по РФ

Генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной самолеты F-16 для ударов по российской территории.

Источник: Эйхельсхайм в интервью NOS, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина может использовать ресурсы, которые мы предоставляем, как пожелает, при условии соблюдения законов войны".

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Детали: По словам генерала, Нидерланды "не накладывали никаких ограничений на использование и дальность полета F-16".

В целом эта страна пообещала предоставить Украине 24 самолета F-16. Эйхельсхайм не сказал, сколько из них уже развернуто в стране.

Он также прокомментировал наступление Украины на Курскую область РФ, назвав операцию украинских сил "блестящей на практическом уровне".

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"Они достаточно быстро заняли большую территорию в хорошем смысле, с использованием новых технологий. Тем самым они создали дилемму для Путина", - сказал Эйхельсхайм.

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