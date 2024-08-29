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Україна закликає союзників врешті передати обіцяні додаткові Patriot

Марія Ємець, Альона Мазуренко Четвер, 29 серпня 2024, 13:02

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес. 

Джерело: Кулеба у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальною зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі

Деталі: Міністр зазначив, що з квітня, коли Україна попросила про додаткові Patriot, "відбувся гарний прогрес", але деякі системи досі не поставлені. 

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"Закликаю усі країни, які пообіцяли Patriot місяці тому, нарешті поставити їх. Вони є, вони готові, бракує тільки фінального "зеленого світла". Якими б не були причини, вже час це зробити. Ми входимо в осінь. І в понеділок ми побачили, як буде діяти Росія", – наголосив Кулеба.

Він сказав, що також планує говорити на зустрічі про стурбованість України проблемою з тим, що між обіцянкою певної військової допомоги та її фактичним наданням може проходити чимало часу і за таких умов неможливо чітко планувати дії на полі бою. 

Кулеба зазначив, що також закликатиме партнерів до інвестицій у виробництво потрібної Україні зброї в Україні, що є дешевшим і більш ресурсоефективним способом. 

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ППОКулеба Дмитро
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