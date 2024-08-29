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Украина призывает союзников наконец передать обещанные дополнительные Patriot

Мария Емец, Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 13:02

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

Источник: Кулеба в разговоре со СМИ перед неформальной встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе

Детали: Министр отметил, что с апреля, когда Украина попросила о дополнительных Patriot, "произошел хороший прогресс", но некоторые системы до сих пор не поставлены.

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"Призываю все страны, которые пообещали Patriot месяцы назад, наконец-то поставить их. Они есть, они готовы, не хватает только финального "зеленого света". Какими бы ни были причины, пора это сделать. Мы входим в осень. И в понедельник мы увидели, как будет действовать Россия", – подчеркнул Кулеба.

Он сказал, что также планирует говорить на встрече об озабоченности Украины проблемой с тем, что между обещанием определенной военной помощи и ее фактическим предоставлением может проходить немало времени и в таких условиях невозможно четко планировать действия на поле боя.

Кулеба отметил, что также будет призывать партнеров к инвестициям в производство нужного оружия в Украине, что является более дешевым и более ресурсоэффективным способом.

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ПВОКулеба Дмитрий
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