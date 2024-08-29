На Лиманському напрямку ворог нещадно палить усе вогнеметними системами

Війська Росії регулярно застосовують вогнеметні системи ТОС-1А "Сонцепьок" для ударів по позиціях українських підрозділів на Лиманському напрямку.

Джерело: офіцер секції планування бригади "Рубіж" Національної гвардії України Дмитро Кожубенко в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Противник нещадно спалює всі наші позиції вогнеметними системами "Сонцепьок". Це потужна і страшна зброя, тому що один залп спалює дуже велику площу, що надалі унеможливлює тримати там оборону. Противник дотримується тактики випаленої землі".

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Деталі: Водночас Кожубенко додав, що незрозуміло, на що розраховують окупанти, адже навіть у разі захоплення потім цих територій, вони вже самі не зможуть там оборонятися.

Кожубенко зазначив, що штурмові дії ворога на цьому напрямку відбуваються майже щодня. Це можуть бути штурми групами 2-4 людини й нині противник задіяв техніку, чого вже давно не робив.

"Ми вже думали, що її вже немає, але противник показав, що техніка є. Але вони були зупинені, оператори FPV-дронів їх виявили і знищили. Артилерія потім добивала те, що залишилося від піхоти", – додав офіцер.