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На Лиманском направлении враг беспощадно выжигает все огнеметными системами

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 августа 2024, 14:16
На Лиманском направлении враг беспощадно выжигает все огнеметными системами
ТОС «Сонцепёк» - иллюстративное фото российских медиаресурсов

Войска России регулярно применяют огнеметные системы ТОС-1А "Сонцепек" для ударов по позициям украинских подразделений на Лиманском направлении.

Источник: офицер секции планирования бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Дмитрий Кожубенко в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Противник беспощадно сжигает все наши позиции огнеметными системами "Сонцепёк". Это мощное и страшное оружие, потому что один залп сжигает очень большую площадь, что в дальнейшем делает невозможным держать там оборону. Противник придерживается тактики выжженной земли".

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Детали: В то же время Кожубенко добавил, что непонятно, на что рассчитывают оккупанты, ведь даже в случае захвата потом этих территорий, они уже сами не смогут там обороняться.

Кожубенко отметил, что штурмовые действия врага на этом направлении происходят почти ежедневно. Это могут быть штурмы группами 2-4 человека и сейчас противник задействовал технику, чего уже давно не делал.

"Мы уже думали, что ее уже нет, но противник показал, что техника есть. Но они были остановлены, операторы FPV-дронов их обнаружили и уничтожили. Артиллерия потом добивала то, что осталось от пехоты", - добавил офицер.

Донецкая областьвойна
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