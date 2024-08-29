Після атаки українських дронів у Ростовській області продовжує горіти нафтобаза

З'явились свіжі супутникові знімки, які показують поширення пожежі територією нафтобази "Росрезерву" у Ростовській області, після атаки безпілотників.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Знімок, який зробили 28 серпня за кілька годин після попереднього, дає змогу побачити, що ще в середу вогонь поширився на третій резервуар із паливом.

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Відео очевидців і дані системи NASA FIRMS свідчать, що 29 серпня нафтобаза продовжує горіти. Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

Довідково: ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″.

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У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

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