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Після атаки українських дронів у Ростовській області продовжує горіти нафтобаза

Альона Мазуренко Четвер, 29 серпня 2024, 15:32
Після атаки українських дронів у Ростовській області продовжує горіти нафтобаза
скриншот

З'явились свіжі супутникові знімки, які показують поширення пожежі територією нафтобази "Росрезерву" у Ростовській області, після атаки безпілотників.

Джерело: російська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Знімок, який зробили 28 серпня за кілька годин після попереднього, дає змогу побачити, що ще в середу вогонь поширився на третій резервуар із паливом.

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Відео очевидців і дані системи NASA FIRMS свідчать, що 29 серпня нафтобаза продовжує горіти. Місцеві телеграм-канали пишуть, що пожежникам не вистачає для гасіння спеціальних апаратів, які подають піну для нейтралізації палива, що горить.

Довідково: ФДКУ "Комбінат "Атлас" Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань "Кавказ-2020″.

ВІДЕО ДНЯ

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний.

Нагадаємо:

  • В результаті спільної операції ГУР МО разом з ССО ЗС України за допомогою ударних БПЛА українського виробництва було уражено нафтобазу у Ростовській області.
  • Комбінат "Атлас" Росрезерву в Кам'янському районі Ростовської області піддається атаці дронів уже вдруге: до цього безпілотник атакував його 3 серпня, але тоді пожежу вдалося швидко загасити. Як з'ясувало тоді Радіо Свобода, 2020-го року на об'єкті в межах військових навчань "Кавказ" відбулося показове тренування "з відпуску нафтопродуктів для потреб армії".
  • Разом із нафтобазою під хутором Астахов щонайменше напередодні 11-й день поспіль продовжувала горіти ще одна нафтобаза Росрезерву в Ростовській області, під Пролетарськом. Супутники NASA вже не фіксують на ній вогню, але про те, що пожежу загасили, місцева влада не повідомляла.

нафтаРосіяпожежарозвідка
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