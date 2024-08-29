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После атаки украинских дронов в Ростовской области продолжает гореть нефтебаза

Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 15:32
После атаки украинских дронов в Ростовской области продолжает гореть нефтебаза
скриншот

Появились свежие спутниковые снимки, которые показывают распространение пожара по территории нефтебазы "Росрезерва" в Ростовской области, после атаки беспилотников.

Источник: русская служба "Радио Свобода"

Детали: Снимок, который сделали 28 августа через несколько часов после предыдущего, позволяет увидеть, что еще в среду огонь распространился на третий резервуар с топливом.

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Видео очевидцев и данные системы NASA FIRMS свидетельствуют, что 29 августа нефтебаза продолжает гореть. Местные телеграмм-каналы пишут, что пожарным не хватает для тушения специальных аппаратов, которые подают пену для нейтрализации горящего топлива.

Справка: ФГКУ "Комбинат "Атлас" Управления Федерального агентства по государственным резервам в Южном федеральном округе специализируется на поставке нефтепродуктов для ВС РФ.

Как отмечается в российских СМИ, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения минобороны РФ и росрезерва в рамках учений "Кавказ-2020″.

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В показательных учениях по отпуску нефтепродуктов для нужд армии отрабатывали три способа - автомобильный, железнодорожный и трубопроводный.

Напомним:

  • В результате совместной операции ГУР МО вместе с ССО ВС Украины с помощью ударных БПЛА украинского производства была поражена нефтебаза в Ростовской области.
  • Комбинат "Атлас" Росрезерва в Каменском районе Ростовской области подвергается атаке дронов уже второй раз: до этого беспилотник атаковал его 3 августа, но тогда пожар удалось быстро потушить. Как выяснило тогда Радио Свобода, в 2020-м году на объекте в рамках военных учений "Кавказ" состоялась показательная тренировка "по отпуску нефтепродуктов для нужд армии".
  • Вместе с нефтебазой под хутором Астахов по меньшей мере накануне 11-й день подряд продолжала гореть еще одна нефтебаза Росрезерва в Ростовской области, под Пролетарском. Спутники NASA уже не фиксируют на ней огня, но о том, что пожар потушили, местные власти не сообщали.

нефтьРосcияпожарразведка
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