Понад 70% україців вважають, що всі росіяни відповідальні за війну проти України – опитування
Переважна більшість українців вважають всіх росіян відповідальними за агресію проти України, до того ж 64,5% згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво своєї країни до продовження війни.
Джерело: результати загальнонаціональне опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року
Дослівно: "Всі росіяни відповідальні за агресію проти України – таку думку поділяють 76% українців, не згодні з нею 20% респондентів. У цьому питанні в суспільстві панує визначеність, адже лише 4% не мають чіткої позиції щодо цієї теми. Причому незалежно від віку респонденти переважно повністю згодні з колективною відповідальністю росіян".
Деталі: При цьому 64,5% респондентів згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво країни-агресора до продовження війни проти України.
Причому це стосується як наймолодшого покоління українців (66% серед молоді 18–29 років), так і найстаршого (60% серед людей старше 60 років), зазначають соціологи.
Довідково: Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).
Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян, сказано в релізі.