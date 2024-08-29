Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 70% україців вважають, що всі росіяни відповідальні за війну проти України – опитування

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 серпня 2024, 15:51
Понад 70% україців вважають, що всі росіяни відповідальні за війну проти України – опитування
російська пропаганда. ілюстративне фото Getty Images

Переважна більшість українців вважають всіх росіян відповідальними за агресію проти України, до того ж 64,5% згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво своєї країни до продовження  війни.

Джерело: результати загальнонаціональне опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року

Дослівно: "Всі росіяни відповідальні за агресію проти України – таку думку поділяють 76% українців,  не згодні з нею 20% респондентів.  У цьому питанні в суспільстві панує визначеність, адже лише 4%  не мають чіткої  позиції щодо цієї теми. Причому незалежно від віку респонденти переважно повністю згодні з колективною відповідальністю росіян".

Реклама:
 
Для збільшення - натисніть на зображення

Деталі: При цьому 64,5% респондентів згодні з тим, що населення Росії підштовхує керівництво країни-агресора до продовження війни проти України.

Причому це стосується як наймолодшого покоління українців (66% серед молоді 18–29 років), так і найстаршого (60% серед людей старше 60 років), зазначають соціологи.

 
Для збільшення - натисніть на зображення

Довідково: Опитування методом face-to-face проводилося у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій областях та місті Києві (у Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях – лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії).

ВІДЕО ДНЯ

Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян, сказано в релізі.

соціологіяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
соціологія
Надія як нова національна ідея для України 
72% українців вважають, що вибори треба проводити після війни
Українці вважають найбільш корумпованими митницю, ВР і уряд – опитування
Останні новини
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають понад людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: