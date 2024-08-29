Более 70% украинцев считают, что все россияне ответственны за войну против Украины – опрос

Подавляющее большинство украинцев считают всех россиян ответственными за агрессию против Украины, к тому же 64,5% согласны с тем, что население России подталкивает руководство своей страны к продолжению войны.

Источник: результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года

Дословно: "Все россияне ответственны за агрессию против Украины - такое мнение разделяют 76% украинцев, не согласны с ним 20% респондентов. В этом вопросе в обществе царит определенность, ведь только 4% не имеют четкой позиции по этой теме. Причем независимо от возраста респонденты преимущественно полностью согласны с коллективной ответственностью россиян".

Реклама:

Для увеличения - нажмите на изображение

Детали: При этом 64,5% респондентов согласны с тем, что население России подталкивает руководство страны-агрессора к продолжению войны против Украины.

Причем это касается как самого молодого поколения украинцев (66% среди молодежи 18-29 лет), так и старшего (60% среди людей старше 60 лет), отмечают социологи.

Для увеличения - нажмите на изображение

Справка: Опрос методом face-to-face проводился в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия).

ВИДЕО ДНЯ

Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, сказано в релизе.