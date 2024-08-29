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Понад 60% українців вірять, що гарантії безпеки зможуть стримати РФ від нової агресії

Альона Мазуренко Четвер, 29 серпня 2024, 16:18
Понад 60% українців вірять, що гарантії безпеки зможуть стримати РФ від нової агресії
фото: getty images

Більше 60% українців вважають, що міжнародні гарантії безпеки зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому.

Джерело: результати загальнонаціональне опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року

Дослівно: "Гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому – у цьому переконані 62% українців".

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Деталі: Крім того, 54% українців вважають, що у разі ще більш тривалої війни з Росією Україна зможе вистояти, не згодні з цим 28%, а ще 18% не мають чіткої відповіді на це питання.

Вождночас 62% українців не довіряють Китаю як посереднику під час можливих переговорів між Україною та Росією, довіряють лише 22%.

 

Довідково: Опитування проводилося методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.

ВІДЕО ДНЯ

Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян, сказано в релізі.

опитуваннявійнаУкраїнаРосія
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