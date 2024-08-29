Понад 60% українців вірять, що гарантії безпеки зможуть стримати РФ від нової агресії
Більше 60% українців вважають, що міжнародні гарантії безпеки зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому.
Джерело: результати загальнонаціональне опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 8 по 15 серпня 2024 року
Дослівно: "Гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії у майбутньому – у цьому переконані 62% українців".
Деталі: Крім того, 54% українців вважають, що у разі ще більш тривалої війни з Росією Україна зможе вистояти, не згодні з цим 28%, а ще 18% не мають чіткої відповіді на це питання.
Вождночас 62% українців не довіряють Китаю як посереднику під час можливих переговорів між Україною та Росією, довіряють лише 22%.
Довідково: Опитування проводилося методом face-to-face на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії.
Соціологи опитали 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Водночас, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян, сказано в релізі.