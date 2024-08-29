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Более 60% украинцев верят, что гарантии безопасности смогут сдержать РФ от новой агрессии

Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 16:18
Более 60% украинцев верят, что гарантии безопасности смогут сдержать РФ от новой агрессии
фото: getty images

Более 60% украинцев считают, что международные гарантии безопасности смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем.

Источник: результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа 2024 года

Дословно: "Гарантии безопасности со стороны других стран смогут обезопасить Украину от возможной агрессии России в будущем - в этом убеждены 62% украинцев".

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Детали: Кроме того, 54% украинцев считают, что в случае еще более длительной войны с Россией Украина сможет выстоять, не согласны с этим 28%, а еще 18% не имеют четкого ответа на этот вопрос.

В то же время 62% украинцев не доверяют Китаю как посреднику во время возможных переговоров между Украиной и Россией, доверяют лишь 22%.

 

Справочно: Опрос проводился методом face-to-face на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия.

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Социологи опросили 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. В то же время, дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан, сказано в релизе.

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