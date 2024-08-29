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ЄС просуватиме план допомоги Україні коштом доходів від росактивів незалежно від США – Боррель

Уляна Кричковська, Альона Мазуренко Четвер, 29 серпня 2024, 17:05

Європейський Союз наполягатиме на використанні доходів від заморожених російських активів для забезпечення допомоги Україні попри рішення США.

Джерело: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, "Європейська правда"

Деталі: Боррель наголосив, що ЄС зробить все можливе задля підтримки України, попри рішення у Вашингтоні.

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"Україні необхідно підвищити свій оборонний потенціал, і це потрібно їй зараз", – заявив він журналістам у Брюсселі перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС, коли його запитали про позицію США.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що деякі обіцяні Україні системи Patriot затримуються, та закликав партнерів прискорити цей процес. 

На цій зустрічі глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато країн ЄС не виконують своїх зобов’язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, і це ускладнює ситуацію на фронті.

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У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility – чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги, йдеться в повідомленні Європейської комісії. За її даними, йдеться про 2,5-3 млрд євро.

Звідти, як уже повідомляла Рада ЄС, 90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% – у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.

У лютому, нагадаємо, ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

Читайте також: Формула конфіскації: за яким принципом прибуток від активів РФ піде на потреби України.

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