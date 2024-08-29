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ЕС будет продвигать план помощи Украине за счет доходов от росактивов независимо от США – Боррель

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 17:05

Европейский Союз будет настаивать на использовании доходов от замороженных российских активов для обеспечения помощи Украине, несмотря на решение США.

Источник: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что ЕС сделает все возможное для поддержки Украины, несмотря на решение в Вашингтоне.

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"Украине необходимо повысить свой оборонный потенциал, и это нужно ей сейчас", – заявил он журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел ЕС, когда его спросили о позиции США.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что некоторые обещанные Украине системы Patriot задерживаются, и призвал партнеров ускорить этот процесс.

На этой встрече глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что многие страны ЕС не выполняют своих обязательств по своевременному предоставлению Украине обещанного оружия, и это усложняет ситуацию на фронте.

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В 2024 году все полученные из росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility – четырехлетней программы предоставления Украине экономической помощи, говорится в сообщении Европейской комиссии. По ее данным, речь идет о 2,5-3 млрд евро.

Оттуда, как уже сообщал Совет ЕС, 90% средств пойдут на Европейский фонд мира для поставки Украине оружия, остальные 10% – в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.

В феврале, напомним, ЕС согласовал другой важный этап в своем плане по использованию замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

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