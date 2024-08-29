Росіяни атакували Українськ та центр Костянтинівки: поранені шість мешканців

Російські війська 29 серпня обстріляли з артилерії міста Українськ та Костянтинівка Донецької області, у результаті чого були поранені 6 мирних мешканців.

Джерело: Донецька облпрокуратура у Facebook

Деталі: Повідомляється, що окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Українськ, внаслідок влучання поранення отримало подружжя 56 та 62 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми.

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Також росіяни завдали удару зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка, поціливши по центральній частині населеного пункту.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 жінок віком 53, 55, 77 і 84 років. Їм надано медичну допомогу.

Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії елетромережі, газо- й водопостачання.

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Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.