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Росіяни атакували Українськ та центр Костянтинівки: поранені шість мешканців

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 серпня 2024, 17:42
Росіяни атакували Українськ та центр Костянтинівки: поранені шість мешканців
Фото: Донецька облпрокуратура

Російські війська 29 серпня обстріляли з артилерії міста Українськ та Костянтинівка Донецької області, у результаті чого були поранені 6 мирних мешканців.

Джерело: Донецька облпрокуратура у Facebook

Деталі: Повідомляється, що окупанти здійснили артилерійський обстріл міста Українськ, внаслідок влучання поранення отримало подружжя 56 та 62 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми.

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Також росіяни завдали удару зі ствольної артилерії по місту Костянтинівка, поціливши по центральній частині населеного пункту.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 жінок віком 53, 55, 77 і 84 років. Їм надано медичну допомогу.

Пошкоджено багатоквартирні та приватний будинки, автівки, лінії елетромережі, газо- й водопостачання.

ВІДЕО ДНЯ

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Донецька областьвійнаобстрілжертви
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