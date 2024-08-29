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Россияне атаковали Украинск и центр Константиновки: ранены шесть жителей

Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 17:42
Россияне атаковали Украинск и центр Константиновки: ранены шесть жителей
Фото: Донецкая облпрокуратура

Российские войска 29 августа обстреляли из артиллерии города Украинск и Константиновка Донецкой области, в результате чего были ранены 6 мирных жителей.

Источник: Донецкая облпрокуратура в Facebook

Детали: Сообщается, что оккупанты совершили артиллерийский обстрел города Украинск, в результате попадания ранения получили супруги 56 и 62 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы.

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Также россияне нанесли удар из ствольной артиллерии по городу Константиновка, попав по центральной части населенного пункта.

Ранения различной степени тяжести получили 4 женщины в возрасте 53, 55, 77 и 84 лет. Им оказана медицинская помощь.

Повреждены многоквартирные и частный дома, автомобили, линии электросети, газо- и водоснабжения.

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Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Донецкая областьвойнаобстрелжертвы
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