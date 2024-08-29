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Сирський побував на Покровському напрямку

Альона Мазуренко Четвер, 29 серпня 2024, 17:58
Сирський побував на Покровському напрямку
фото: Сирський у Telegram

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський кілька побував на Покровському напрямку, де точаться найінтенсивніші бої з ворогом. Повідомив, що займався вирішенням питань забезпечення.

Джерело: Сирський у соцмережах

Дослівно: "​​Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація.

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Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.

Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово".

Деталі: За його словами, бої носять виключно жорсткий характер.

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Сирський відзначив надзвичайну стійкість воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, від дій якої ворог зазнає великих втрат.

Та військовослужбовців 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та 151-ї окремої механізованої бригади, які "не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".

Командувач ЗСУ додав, що в таких умовах головна задача - "посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів". За словами Сирського, над цими він і працював на Покровському напрямку.

СирськийвійнаГенштаб
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