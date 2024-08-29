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Сырский побывал на Покровском направлении

Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 17:58
Сырский побывал на Покровском направлении
фото: Сырский в Telegram

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский несколько раз побывал на Покровском направлении, где идут интенсивные бои с врагом. Сообщил, что занимался решением вопросов обеспечения.

Источник: Сырский в соцсетях

Дословно: "Работал несколько дней подряд в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении, где в настоящее время сложилась наиболее сложная ситуация.

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Работа в штабах продолжается практически в круглосуточном режиме. Постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника.

Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово".

Детали: По его словам, бои носят исключительно жесткий характер.

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Сырский отметил чрезвычайную стойкость воинов 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, от действий которой враг несет большие потери.

И военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша и 151-й отдельной механизированной бригады, которые "не оставляют никаких шансов врагам вернуться живыми и невредимыми с поля боя".

Командующий ВСУ добавил, что в таких условиях главная задача - "усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств". По словам Сырского, над этим он и работал на Покровском направлении.

СырскийвойнаГенштаб
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