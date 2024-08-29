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В Україні 26 серпня розбився F-16 – WSJ

Альона Мазуренко Четвер, 29 серпня 2024, 18:08
В Україні 26 серпня розбився F-16 – WSJ
F-16. фото з соцмереж президента Зеленського

Американське видання з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі в понеділок, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

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За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота".

Деталі: "Українська правда" звернулась за коментарем до Повітряних сил. Там уточнили, що інформацію про подію повідомлять згодом.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна вперше застосувала винищувачі в бою, щоб збити російські ракети під час ударів цього тижня.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо:

  • Зеленський оголосив 4 серпня, що перший з 80 обіцяних F-16 прибув в Україну. Українські військово-повітряні сили не надали цифри, але другий американський чиновник повідомив, що загалом прибуло 6 літаків, і Україна має 6 пілотів, навчених керувати ними.

винищувачіУкраїнавійна
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