В Україні 26 серпня розбився F-16 – WSJ

Американське видання з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі в понеділок, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

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За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота".

Деталі: "Українська правда" звернулась за коментарем до Повітряних сил. Там уточнили, що інформацію про подію повідомлять згодом.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна вперше застосувала винищувачі в бою, щоб збити російські ракети під час ударів цього тижня.

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