В Україні 26 серпня розбився F-16 – WSJ
Американське видання з посиланням на джерела повідомляє, що 26 серпня в Україні зазнав авіакатастрофи винищувач F-16.
Джерело: The Wall Street Journal
Дослівно: "Український винищувач F-16 був знищений в авіакатастрофі в понеділок, за словами американського чиновника, всього через кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.
За попередніми даними, літак не був збитий ворожим вогнем, хоча інцидент стався під час масованого російського ракетного обстрілу по всій країні в понеділок, сказав чиновник. Швидше за все, катастрофа сталася в результаті помилки пілота".
Деталі: "Українська правда" звернулась за коментарем до Повітряних сил. Там уточнили, що інформацію про подію повідомлять згодом.
Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна вперше застосувала винищувачі в бою, щоб збити російські ракети під час ударів цього тижня.
Нагадаємо:
- Зеленський оголосив 4 серпня, що перший з 80 обіцяних F-16 прибув в Україну. Українські військово-повітряні сили не надали цифри, але другий американський чиновник повідомив, що загалом прибуло 6 літаків, і Україна має 6 пілотів, навчених керувати ними.