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В Украине 26 августа разбился F-16 – WSJ

Алена МазуренкоЧетверг, 29 августа 2024, 18:08
В Украине 26 августа разбился F-16 – WSJ
F-16. фото из соцсетей президента Зеленского

Американское издание со ссылкой на источники сообщает, что 26 августа в Украине потерпел крушение истребитель F-16.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе в понедельник, по словам американского чиновника, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.

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По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота".

Детали: "Украинская правда" обратилась за комментарием в Воздушные силы. Там уточнили, что информацию о происшествии сообщат позже.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина впервые применила истребители в бою, чтобы сбить российские ракеты во время ударов на этой неделе.

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Напомним:

  • Зеленский объявил 4 августа, что первый из 80 обещанных F-16 прибыл в Украину. Украинские военно-воздушные силы не предоставили цифры, но второй американский чиновник сообщил, что всего прибыло 6 самолетов, и Украина имеет 6 пилотов, обученных управлять ими.

истребителиУкраинавойна
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