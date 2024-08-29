В Украине 26 августа разбился F-16 – WSJ
Американское издание со ссылкой на источники сообщает, что 26 августа в Украине потерпел крушение истребитель F-16.
Источник: The Wall Street Journal
Дословно: "Украинский истребитель F-16 был уничтожен в авиакатастрофе в понедельник, по словам американского чиновника, всего через несколько недель после того, как первый самолет американского производства прибыл в Украину.
По предварительным данным, самолет не был сбит вражеским огнем, хотя инцидент произошел во время массированного российского ракетного обстрела по всей стране в понедельник, сказал чиновник. Скорее всего, катастрофа произошла в результате ошибки пилота".
Детали: "Украинская правда" обратилась за комментарием в Воздушные силы. Там уточнили, что информацию о происшествии сообщат позже.
Президент Владимир Зеленский ранее сообщил, что Украина впервые применила истребители в бою, чтобы сбить российские ракеты во время ударов на этой неделе.
Напомним:
- Зеленский объявил 4 августа, что первый из 80 обещанных F-16 прибыл в Украину. Украинские военно-воздушные силы не предоставили цифры, но второй американский чиновник сообщил, что всего прибыло 6 самолетов, и Украина имеет 6 пилотов, обученных управлять ими.