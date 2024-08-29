У Чехії кажуть, що поставки боєприпасів в рамках їхньої ініціативи йдуть за планом

Усі поставки в рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів відбуваються відповідно до контрактів, що високо оцінив Київ.

Джерело: заява на зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny

Деталі: Прага вже оголосила, що завдяки чеській ініціативі щодо боєприпасів Україна отримає 100 000 одиниць боєприпасів протягом липня-серпня. До кінця року в Україну може бути доставлено загалом 500 000 одиниць великокаліберних боєприпасів.

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Ситуація в Україні стала першою темою, яку обговорили міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу на сьогоднішній неформальній зустрічі.

Глава української дипломатії Дмитро Кулеба згадав про затримку в доставці військової допомоги.

"З боєприпасами обіцянка виконується, йдеться більше про зусилля щодо забезпечення протиповітряної оборони. Ситуація складна, тому що систем протиповітряної оборони мало, і кожен захищає їх, тому що потрібно мати можливість захищати і свій власний повітряний простір", – сказав Ліпавський.

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На засіданні Чехія знову закликала підтримати її пропозицію щодо обмеження пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. "Є група країн, які нас підтримують. Румунія, Польща, Данія, Нідерланди, три країни Балтії. Але мені потрібно розширити цю групу і поговорити з тими, хто не хоче", – сказав Ліпавський.

Чехія вже дев'ять місяців наполягає на тому, щоб Європейський Союз обмежив пересування російських дипломатів у Шенгенській зоні. Згідно з пропозицією, російські дипломати отримають візи і дозволи на проживання, які дозволять їм пересуватися тільки в межах країни перебування, а не по всьому Шенгену.

"Це пропозиція, яка має сприяти обмеженню шпигунської діяльності Росії в Європі", – додав Ліпавський. Деякі країни, наприклад, Німеччина, Угорщина чи Італія, мають проблеми з цим заходом, вони особливо побоюються кроків у відповідь з боку Москви.

Раніше повідомляли, що чеська ініціатива здатна забезпечити для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць. А до кінця року їхня загальна кількість має сягнути пів мільйона.

Більше про ініціативу читайте в статті "Європейської правди".