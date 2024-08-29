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В Чехии говорят, что поставки боеприпасов в рамках их инициативы идут по плану

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 29 августа 2024, 19:38
В Чехии говорят, что поставки боеприпасов в рамках их инициативы идут по плану
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Фото: Getty Images

Все поставки в рамках чешской инициативы по боеприпасам происходят в соответствии с контрактами, что высоко оценил Киев.

Источник: заявление на встрече в Брюсселе министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny

Детали: Прага уже объявила, что благодаря чешской инициативе по боеприпасам Украина получит 100 000 единиц боеприпасов в течение июля-августа. До конца года в Украину может быть доставлено всего 500 000 единиц крупнокалиберных боеприпасов.

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Ситуация в Украине стала первой темой, которую обсудили министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза на сегодняшней неформальной встрече.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба упомянул о задержке в доставке военной помощи.

"С боеприпасами обещание выполняется, речь идет больше об усилиях по обеспечению противовоздушной обороны. Ситуация сложная, потому что систем противовоздушной обороны мало, и каждый защищает их, потому что нужно иметь возможность защищать и свое собственное воздушное пространство", – сказал Липавский.

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На заседании Чехия вновь призвала поддержать ее предложение по ограничению передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне. "Есть группа стран, которые нас поддерживают. Румыния, Польша, Дания, Нидерланды, три страны Балтии. Но мне нужно расширить эту группу и поговорить с теми, кто не хочет", – сказал Липавский.

Чехия уже девять месяцев настаивает на том, чтобы Европейский Союз ограничил передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне. Согласно предложению, российские дипломаты получат визы и разрешения на проживание, которые позволят им передвигаться только в пределах страны пребывания, а не по всему Шенгену.

"Это предложение, которое должно способствовать ограничению шпионской деятельности России в Европе", – добавил Липавский. Некоторые страны, например, Германия, Венгрия или Италия, имеют проблемы с этим мероприятием, они особенно опасаются ответных шагов со стороны Москвы.

Ранее сообщалось, что чешская инициатива способна обеспечить для ВСУ от 50 до 100 тысяч снарядов крупного калибра в месяц. А до конца года их общее количество должно достичь полмиллиона.

Больше об инициативе читайте в статье "Европейской правды".

оружиеЧехия
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