Президент Чехії про використання F-16 для ударів по РФ: Україна повинна сама вирішувати

Президент Чехії Петр Павел, відповідаючи на запитання французького телебачення про можливе використання українцями винищувачів F-16 для атак на цілі на території Росії, заявив, що Україна повинна сама вирішувати, яким чином використовувати надану їй зброю, в тому числі літаки F-16.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Novinky

Пряма мова: "Якщо, відповідно до статті 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні проти агресії і допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як використовувати ці поставки зброї".

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Деталі: На його думку, завдання Україною ударів по об'єктах на території Росії є абсолютно легітимним.

"Якби не той факт, що Росія почала агресію, і що вона вже давно вражає цілі на українській території, Україні не довелося б вражати жодної цілі в Росії", – нагадав він.

"Той, у кого на руках головна карта – це президент Путін. Він може закінчити війну за одну ніч", – сказав чеський президент.

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Нагадаємо, генерал Королівських Військово-повітряних сил Нідерландів Онно Ейхельсхайм заявив, що Україна може застосовувати надані його країною винищувачі F-16 для ударів по російській території.

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