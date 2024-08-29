Президент Чехии об использовании F-16 для ударов по РФ: Украина должна сама решать
Президент Чехии Петр Павел, отвечая на вопрос французского телевидения о возможном использовании украинцами истребителей F-16 для атак на цели на территории России, заявил, что Украина должна сама решать, каким образом использовать предоставленное ей оружие, в том числе самолеты F-16.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Novinky
Прямая речь: "Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине против агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия".
Детали: По его мнению, нанесение Украиной ударов по объектам на территории России является абсолютно легитимным.
"Если бы не тот факт, что Россия начала агрессию, и что она уже давно поражает цели на украинской территории, Украине не пришлось бы поражать ни одной цели в России", - напомнил он.
"Тот, у кого на руках главная карта – это президент Путин. Он может закончить войну за одну ночь", – сказал чешский президент.
Напомним, генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.
Предыстория:
- Как известно, истребители F-16 Украине предоставляют Дания, Нидерланды, Бельгия и Норвегия.
- 4 августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что первые самолеты F-16 уже в Украине, и показал их на тайном аэродроме.
- Перед тем западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что шесть истребителей поступили из Нидерландов, и еще несколько вскоре прибудут из Дании.