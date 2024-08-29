Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Чехии об использовании F-16 для ударов по РФ: Украина должна сама решать

Иванна Костина, Станислав ПогориловЧетверг, 29 августа 2024, 20:12
Президент Чехии об использовании F-16 для ударов по РФ: Украина должна сама решать
Петр Павел, фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел, отвечая на вопрос французского телевидения о возможном использовании украинцами истребителей F-16 для атак на цели на территории России, заявил, что Украина должна сама решать, каким образом использовать предоставленное ей оружие, в том числе самолеты F-16.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Novinky

Прямая речь: "Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине против агрессии и помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как использовать эти поставки оружия".

Реклама:

Детали: По его мнению, нанесение Украиной ударов по объектам на территории России является абсолютно легитимным.

"Если бы не тот факт, что Россия начала агрессию, и что она уже давно поражает цели на украинской территории, Украине не пришлось бы поражать ни одной цели в России", - напомнил он.

"Тот, у кого на руках главная карта – это президент Путин. Он может закончить войну за одну ночь", – сказал чешский президент.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, генерал Королевских Военно-воздушных сил Нидерландов Онно Эйхельсхайм заявил, что Украина может применять предоставленные его страной истребители F-16 для ударов по российской территории.

Предыстория:

истребителиУкраинаРосcияЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МВФ начинает переговоры с Украиной по расширенному финансированию

обновлено, фото Российский удар по Львову: 7 человек погибли, в том числе 3 ребенка, 38 пострадали – власти

документ Глава МИД Кулеба подал в отставку

Львовскую область атаковали две группы крылатых ракет - Воздушные силы

Байден отреагировал на ракетный удар в Полтаве: Путин пробует сломать волю свободного народа

"Большая перезагрузка" правительства: какие кадровые изменения Рада рассмотрит на этой неделе

Все новости...
истребители
В Украине 26 августа разбился F-16 – WSJ
Генерал ВВС Нидерландов подтвердил: Украина может использовать предоставленные F-16 для ударов по РФ
В США представят первый истребитель F-35, который получит Польша – СМИ
Последние новости
11:05
Атака на Львов: под ракетным обстрелом оказались более 7 достопримечательностей
11:01
Тайно фотографировал и влюбил в себя замужнюю девушку: история любви Ольги Харлан и олимпийского призера
10:57
Премьер Ирландии прибыл в Украину
10:55
Помощник нардепа Мамояна помогал Дмитруку незаконно выехать из Украины - УП
10:53
45 раненых во Львове: в больнице рассказали о состоянии пострадавших
10:50
Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО перед саммитом в 2025 году
10:49
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
10:48
дополнено, фото В Полтаве уже 53 погибших, под завалами ищут еще 5 людей – ГСЧС
10:38
Китай ограничивает экспорт дронов. Будет ли дефицит БПЛА в ВСУ?
10:21
фотоВо Львове из-за атаки россиян пострадала 130-летняя архитектурная достопримечательность
Все новости...
Реклама:
Реклама: