Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Боррель: Кожна держава ЄС вирішуватиме щодо зняття обмежень на удари України по РФ

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 серпня 2024, 21:57
Боррель: Кожна держава ЄС вирішуватиме щодо зняття обмежень на удари України по РФ
Фото: Getty Images

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні у Брюсселі в четвер, 29 серпня, обговорили можливе зняття з України обмежень на удари по цілях у Росії та прийшли до висновку, що рішення прийматиме кожна країна ЄС.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Зрештою, висновок полягає в тому, що це – рішення окремої держави, і держави-члени хочуть, аби це й далі було рішенням окремих держав. І кожна з них ухвалюватиме рішення, яке вважає доцільним".

Реклама:

Деталі: Топдипломат Євросоюзу звернув увагу, що деякі держави-члени ЄС не надають Україні далекобійних ракет, "тож це не те рішення, в якому вони мають будь-яку практичну залученість".

"Тож це не рішення на європейському рівні", – констатував Боррель.

Голова МЗС Дмитро Кулеба перед початком зустрічі міністрів говорив, що офіційний Київ розраховує добитися згоди партнерів на застосування далекобійних ракет по цілях на території Росії та вчасно отримати такі спроможності.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Днями неофіційно повідомляли, що Україна планує надати Білому дому перелік цілей в Росії для ракет ATACMS у спробі переконати Байдена.

ЄСУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено, фотоРосійський удар по Львову: 7 людей загинули, зокрема 3 дитини, 38 постраждали – влада

документ Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Львівщину атакували дві групи крилатих ракет – Повітряні сили

Байден відреагував на ракетний удар у Полтаві: Путін пробує зламати волю народу

"Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Сирський вирішив провести додаткову перевірку начштабу Сил Безпілотних систем

Усі новини...
ЄС
Сійярто не сподобалась пропозиція Борреля щодо зняття обмежень на використання зброї Україною
Боррель розповів про підтримку операції на Курщині багатьма країнами ЄС
ЄС просуватиме план допомоги Україні коштом доходів від росактивів незалежно від США – Боррель
Останні новини
10:49
Фатальний герой. Життя та загибель Василя Стуса як передбачення російсько-української війни
10:38
Китай обмежує експорт дронів. Чи буде дефіцит БПЛА в ЗСУ?
10:24
У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають понад людей – ДСНС
10:21
фотоУ Львові через атаку росіян постраждала 130-річна архітектурна пам'ятка
10:21
МВФ розпочинає переговори з Україною щодо розширеного фінансування
10:11
КолонкаКитайські турнікети та некваліфіковані лікарі. Сумні висновки з Полтави від медика "Госпітальєрів"
09:59
футболУПЛ затвердила розклад матчів 7 туру чемпіонату України
09:51
МАГАТЕ надасть підтримку у добудові блоків Хмельницької АЕС – Міненерго
09:48
Лісабон оскаржить штраф, накладений за передачу Росії даних антипутінських активістів
09:45
Вночі Україну атакували 42 повітряні цілі: сили ППО збили 7 крилатих ракет та 22 "Шахеди"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: