Боррель: Каждое государство ЕС будет решать относительно снятия ограничений на удары Украины по РФ

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что министры иностранных дел Европейского Союза на заседании в Брюсселе в четверг, 29 августа, обсудили возможное снятие с Украины ограничений на удары по целям в России и пришли к выводу, что решение будет принимать каждая страна ЕС.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "В конце концов, вывод заключается в том, что это - решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным".

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Детали: Топ-дипломат Евросоюза обратил внимание, что некоторые государства-члены ЕС не предоставляют Украине дальнобойных ракет, "поэтому это не то решение, в котором они имеют любую практическую вовлеченность".

"Поэтому это не решение на европейском уровне", – констатировал Боррель.

Глава МИД Дмитрий Кулеба перед началом встречи министров говорил, что официальный Киев рассчитывает добиться согласия партнеров на применение дальнобойных ракет по целям на территории России и вовремя получить такие возможности.

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Напомним: На днях неофициально сообщалось, что Украина планирует предоставить Белому дому перечень целей в России для ракет ATACMS в попытке убедить Байдена.