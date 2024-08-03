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Зеленський після нових влучань: "Бити по російських аеродромах – це справедливо"

Роман ПетренкоСубота, 3 серпня 2024, 15:25
Зеленський після нових влучань: Бити по російських аеродромах – це справедливо
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що Україна потребує більше ППО, а також заявив про справедливість завдання ударів по російських аеродромах після вдалих влучань у ніч на 3 серпня.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова Зеленського: "Російську бойову авіацію треба знищувати там, де вона є, усіма засобами, які тільки ефективні. Бити по російських аеродромах – це також цілком справедливо. І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами – безпекове рішення. 

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Тільки так реально забезпечити захист для наших людей. Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України.  

Маємо спинити цей щоденний російський терор спільними сильними рішеннями.

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Теми: ЗеленськийЗбройні силиППО
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