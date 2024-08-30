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З окупованих територій вдалося повернути 14 дітей – Лубінець

Олена ІвашківП'ятниця, 30 серпня 2024, 03:20
З окупованих територій вдалося повернути 14 дітей – Лубінець
фото: Дмитра Лубінця

На підконтрольну територію України вдалось повернути 14 дітей з тимчасово окупованих території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. 

Джерело: уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "В Україну вдалося повернути декілька родин із тимчасово окупованої території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Вони здолали чимало труднощів, щоб опинитися на підконтрольній Україні території.

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Під час спілкування люди розповіли, що боялися вийти на вулицю, не могли знайти роботу без "російського" паспорта, отримували погрози про вилучення майна та позбавлення батьківських прав, не мали права вибору у школах та ставали учасниками безпідставних обшуків власних помешкань. Знайдені українські книги – спалювали, цінне майно – вилучали. "Нова" влада не обмежувала себе ні в чому".

Деталі: За інформацією Лубінця, одна з родин декілька разів намагалась виїхати з тимчасово окупованої території самотужки. Проте її без пояснень та з погрозами повертали назад. Інша родина була вимушена переховувалася від окупантів через свою проукраїнську позицію.

дітиокупація
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